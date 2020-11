Il consigliere regionale della Lega, Pietro Molinaro che nei giorni scorsi ha inviato una lettera Commissario dell’ASP di Cosenza, Simonetta Cinzia Bettelini per chiedere che il nuovo Reparto Covid, venisse allestito nel vecchio padiglione dell’ospedale per non chiudere il reparto chirurgia, ha commentato le dichiarazioni del sindaco di Acri PinoCapalbo, diffuse al termine dell’incontro di sabato scorso che avrebbe sancito l’attivazione del reparto Covid nel nuovo padiglione dell’ospedale, provocando la chiusura del reparto chirurgia e l’interruzione di altri servizi sanitari.

“Il sindaco Capalbo ha uno strano modo di tutelare la salute dei suoi concittadini e di quelli del circondario. Sabato scorso ha esultato perché l’ASP di Cosenza avrebbe deciso di chiudere il reparto chirurgia ed interrompere altri servizi erogati dell’ospedale di Acri per fare spazio al reparto Covid. Come si può essere contenti di una simile opzione? Nell’ospedale di Acri ci sono altri spazi da utilizzare per il reparto Covid e li ho già segnalati alla commissaria Bettelini. Piuttosto che esultare, il sindaco di Acri farebbe bene ad unirsi alla richiesta che il nuovo reparto Covid non provochi la cessazione di servizi essenziali alla popolazione. Non è così che si tutela la salute dei cittadini.”