La costituzione da parte del Presidente Roberto Occhiuto della “Consulta dei Calabresi nel Mondo” è una straordinaria sintesi dei valori e delle professionalità che sono alla base dell’enorme contributo che noi calabresi diamo al mondo e all’Italia.

Un qualificato capitale umano con il quale, grazie alle associazioni che lo rappresentano, può nascere qualcosa di spettacolare!

Pensate, sono oltre 405mila i calabresi residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) oltre il 20% della popolazione residente in Calabria. Senza contare dei milioni di oriundi che guardano alla loro terra d’origine con innato e rinnovato amore e passione.

La Consulta neo-costituita servirà concretamente a collegare un indispensabile ponte tra le istituzioni regionali con i calabresi promuovendo opportunità in termini di investimenti e collaborazioni con scambi di carattere culturale, turistico e commerciale.

Un eccezionale potenzialità per giocare a tutto campo con intensità.