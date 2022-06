I chiarimenti del Dipartimento Regionale Agricoltura al Bando della Misura 10, Intervento 10.01.10 del PSR-Calabria “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca- annualità 2022”, ne confermano l’inadeguatezza. La pezza insomma è peggiore del buco. Un intervento che avrebbe dovuto sostenere gli Allevatori, per la verità erano già pochissimi, risulta di fatto accessibile ad ancora meno allevatori. Una Misura, certamente idonea per la Pianura Padana, “copiata” per la Calabria da un’altra regione senza il minimo adattamento alle caratteristiche morfologiche, dimensionali e di meccanizzazione esistenti nelle nostre aziende zootecniche di fatto ne determina l’inefficacia. Si suggerisce il ritiro del bando affinché si possa correggere l’intervento per essere riproposto con durata pluriennale a beneficio degli Allevatori. Morale: non se ne farà nulla, almeno per ora!