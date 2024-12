Oggi nella giornata internazionale contro la corruzione si è riunita la commissione consiliare “contro il fenomeno della n’drangheta della corruzione e dell’illegalità diffusa” costantemente impegnata sul rafforzamento della cultura della legalità. Sono proseguite le attività di monitoraggio dei piani di anticorruzione e trasparenza degli enti regionali con l’intervenuto dei responsabili di Aterp, Arsac e Terme Sibarite. Dalle audizioni emerge un obbligo per la pubblica amministrazione di avere un controllo sulla natura qualitativa delle performance strategiche stimolando anche la lo spazio civico per cittadini e portatori d’interesse. È emersa la necessità di continuare e procedere nella formazione del personale anche attraverso il coinvolgimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si è discusso inoltre sulla specificità di attenzionare le aree a rischio con particolare attenzione a gare di beni e servizi ed al reclutamento del personale. I lavori di commissione sono proceduti con l’audizione del portavoce della ‘Campagna mettiamoci in gioco” e rappresentante delle fondazioni antiusura Calabria Roberto Gatto, che ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto da parte della Giunta Regionale sulla applicazione di quanto previsto dall’art 16 della legge regionale 9/2018. Tale necessità ha spiegato il portavoce deriva dai numeri sempre più allarmanti in Calabria: oltre 5 miliardi e mezzo di euro il valore complessivo della spesa per il gioco nel 2023. Inoltre, ha sollecitato il monitoraggio sull’ attività dei comuni riguardante l’accertamento, l’irrogazione la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative e la realizzazione di una giornata di sensibilizzazione contro il gioco d’ azzardo che sarà tenuta insieme al Dipartimento salute.