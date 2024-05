E’ stata pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria la Legge Regionale n.25/2024, di iniziativa del consigliere regionale Pietro Molinaro, che prevede “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.

La nuova legge dispone che gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, possano acquistare i crediti fiscali derivanti da interventi edilizi, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.

“Nella complessa vicenda nazionale dei bonus edilizi, afferma Molinaro, la Regione Calabria con questo provvedimento normativo, offre il proprio sostegno alle imprese coinvolte, ed indirettamente, ai cittadini che hanno beneficiato dei bonus fiscali.”

“Non è certo la soluzione del problema, chiarisce Molinaro, ma è pur sempre un aiuto che va nella direzione di assicurare che la Pubblica amministrazione non abbandona le imprese al loro destino, dopo avere introdotto i bonus edilizi.”

Entro la fine del mese di giugno la giunta regionale provvederà a definire le modalità attuative della legge, che comprenderanno anche l’attivazione di una piattaforma on line per il monitoraggio delle cessioni dei crediti.