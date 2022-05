Arrestato un docente di una scuola e posto ai domiciliari, lo stesso insegna all’Istituto Professionale di Trebisacce.

L’accusa è davvero molto grave, in quanto il docente è ritenuto responsabile di una serie di episodi di molestie sessuali posti in essere dal 2018 a oggi ai danni di giovani studentesse, tutte minorenni all’epoca dei fatti.

Le indagini sono scattate a seguito di diverse segnalazioni di alcune alunne, oltre a essere fondamentali le loro testimonianze, riguardante appunto i comportamenti molto ambigui del professore. In seguito poi il preside alla Procura di Castrovillari un’articolata denuncia sui fatti emersi.