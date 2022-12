“Abbiamo cercato di creare uno strumento per una proposta concreta

affinchè le risorse destinate ai territori del Sud vadano a buon fine.

C’è bisogno di rafforzare le capacità amministrative degli enti

locali, il nostro documento vuole essere un valore aggiunto e

pratico” sottolinea Maria Mamone, Coordinatore nazionale del

Dipartimento per il Sud Confsal.

Il documento di Visione e programmazione all’esame del PNRR e dei

Fondi di Coesione: il Dossier Calabria, verrà condiviso in un

confronto reale con Istituzioni, lavoratori ed imprese: lunedì 19

dicembre a partire dalle ore 9.30 al Gran Hotel Lamezia, in Calabria

da cui partirà la prima tappa di Missione Mediterraneo promossa dalla

CONFSAL dipartimento Sud, istituzioni ed imprese.

Numerosi i relatori che dialogheranno, provenienti da realtà diverse

per la prima volta insieme. Previsti gli interventi delle istituzioni

europee, italiane, regionali, locali. I lavori verranno aperti dai

saluti dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di

Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.