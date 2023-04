Casposperone resort ospiterà la selezione ufficiale per la regione Calabria del concorso più antico e prestigioso: parliamo di “MISS MONDO” che farà tappa giorno 15 aprile 2023, con inizio dell’evento alle ore 18, scaldando i motori e preparandosi per la finale regionale che si terrà a breve. Scelta quindi la suggestiva location con affaccio sul mare per ospitare le tante aspiranti Miss Mondo Calabria, nonche’ sponsor ufficiale del concorso.

Tutto pronto quindi per giorno 15 Aprile, dove la moda unira’ lo spettacolo, con le scuole di ballo, cantanti e molto altro saranno i protagonisti della serata.

Tanti ospiti, fra cui la Miss Mondo Calabria 2021 e 2022, la finalista Nazionale e Regionale di Miss Mondo Calabria 2023 e la scuola di canto e musical “InCanto – Casa delle Arti”.

Volevo ringraziare il direttore Giuseppe Di Francia per esserci sempre vicini in ogni iniziativa e tutto il mio team – commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro‘ – della nota agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’- inoltre- invito sempre le aspiranti future miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al mondo di unirsi alla grande famiglia di Miss Mondo Calabria e di fare l’iscrizione gratuita sul sito www.missmondo.it