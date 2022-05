Archiviato il 2021, anno ricco di tante emozioni e soddisfazioni, il concorso Miss Italia per la regione Calabria è ai nastri di partenza per un’altra stagione che si preannuncia scoppiettante. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la Regione Calabria al suo ottavo anno consecutivo, presenterà ufficialmente il 14 maggio alle ore 11:00 la nuova stagione in cima all’affascinante terrazza del Castello Normanno Svevo di Cosenza; luogo ricco di cultura e storia, adatto a rappresentare quello che sarà l’anno, si spera, della definitiva ripartenza.

“Siamo, come al solito, emozionati per il nuovo inizio ma sempre più determinati a perseguire la nostra mission che è quella della valorizzazione delle Miss, degli artisti e dei territori calabresi. Ci teniamo a ringraziare innanzitutto la nostra Patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che ripone in noi, Zeudi Di Palma per la sua presenza, tutti gli amministratori e i privati che hanno deciso di ospitare le selezioni. Grazie a chi ci affiancherà: CARLOMAGNO Srl, La Brick, Tenute Mirabelli, Luigi Porco Rappresentanze, Laundry INN, Ottica Caruso, DV Clinic Dott. Domenico Valente, AutoTu, Doctor Glass di Alfredo Miranda. Grazie a Pietro Pietramala, titolare di Svevo Srl, per la concessione della splendida location. Grazie a Ten (Teleuropa Network Canale 12) TV ufficiale del Concorso regionale che trasmetterà tutte le selezioni. Un grazie speciale a tutta la squadra di Miss Italia Calabria.”

Saranno presenti alla conferenza stampa giornalisti della carta stampata e della TV, le numerose Miss, le ragazze del corpo di ballo e la Miss Calabria in carica Francesca Carolei. Madrina dell’evento sarà Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. Zeudi, dal nome di origine araba che significa “Sacra a Zeus”, ha vinto Miss Italia 2021 lo scorso febbraio. Nata a Napoli ma cresciuta a Scampia, un quartiere della nota città partenopea, si è diplomata al liceo scientifico e studia Sociologia alla Federico II, università di Napoli. È la presidentessa di un’associazione culturale che si chiama “La Lanterna”, fondata da sua nonna. Con questa associazione, Zeudi si occupa di aiutare i giovani del suo quartiere a emergere nella vita al di là dei pregiudizi. La 21enne rappresenta il giusto spirito che Miss Italia insegue da anni, l’andare oltre le apparenze. La vittoria a Miss Italia le ha aperto le porte del mondo della televisione, dandole la possibilità di essere una delle componenti del cast di Big Show, lo spettacolo andato in onda su canale 5 condotto da Enrico Papi, dove la gente comune fa cose straordinarie.

Alla conduzione delle serate si alterneranno Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo, assieme a Linda Suriano; mentre le coreografie del corpo di ballo saranno a cura di Lia Molinaro. L’invito che gli agenti regionali lanciano a comuni e strutture private è quello di ospitare le selezioni di Miss Italia durante la stagione estiva. Un grande in bocca al lupo è rivolto a tutte le Miss che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile, invitandole ad iscriversi al concorso contattando l’agenzia sul sito www.missitaliacalabria.it, oppure per mezzo email, scrivendo all’indirizzo info@missitaliacalabria.it.

Nello stesso giorno, alle ore 18:00, la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio inaugurerà l’apertura della nuova sede sita in Viale della Repubblica 94/98 a Cosenza, con il taglio del nastro alla presenza di Zeudi di Palma, Miss Italia 2021.

I riflettori si accenderanno ufficialmente il 4 giugno alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro comunale di Rose, dove sarà eletta Miss Egea (di Michele Covello), la prima selezione di una lunga ed emozionante stagione 2022. Una nuova avventura è pronta per essere vissuta e raccontata. Tutto questo è Miss Italia.