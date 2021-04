Di Robin Hood

La presunta nomina dell’ex direttore del Milan (in rapporti di amicizia con il nuovo direttore della squadra di Luca Gallo), studiata a tavolino per creare tensione nel gruppo allenato da Baroni? Come al solito la verità a breve verrà a galla!

La “bufala” della presunta nomina dell’ex direttore del Milan Mirabelli alla guida del settore sportivo della Reggina 1914 al posto di Massimo Taibi è un’operazione legata all’indebolimento della reggina 1914.

Gli amaranto continuano a far paura ai maggiori concorrenti per la lotta alla serie A. La squadra del presidente Luca Gallo, oggi è seriamente accreditata per accedere ai play off del prestigioso campionato di serie B.

La nomina di Mirabelli viene ricondotta alla vicinanza dell’ex direttore sportivo del Milan al nuovo direttore della Reggina 1914, Giuseppe Mangiorano.

Oggi mettere in discussione il giocattolo costruito magistralmente da Massimo Taibi e Luca Gallo è un “delitto”. Dopo le tensioni iniziali nel gruppo amaranto, la squadra di mister Baroni ha raggiunto un equilibrio eccezionale con risultati dai primi della classe. Chi ha interesse a mettere Mangiarano contro Taibi? Attendere per capire un po’ di più.

La scelta di Baroni alla guida della squadra una genialità del direttore Taibi. Nulla contro la professionalità di Toscano ma è rimasto vittima della confusione iniziale nella Reggina.