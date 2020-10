Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fissato per domenica 29 novembre la convocazione dei Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I componenti del Consiglio metropolitano -si legge nel Decreto- sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Antonino Minicuci, già candidato a sindaco di Reggio Calabria e attuale consigliere comunale, invita l’amministrazione comunale a spostare la linea temporale dei Comizi elettorali utili a eleggere il nuovo Consiglio Metropolitano permettendo così a tutti i comuni di partecipare.

“Complici le elezioni comunali che si terranno soltanto una settimana prima, il 22 e il 23 novembre, i comuni di Siderno e Delianuova saranno impossibilitati ad avere una partecipazione all’interno dei Comizi elettorali il prossimo 29 novembre. Siderno, in particolare, è il terzo centro più grande della provincia di Reggio Calabria e merita considerazione al pari di Delianuova e tutti gli altri comuni metropolitani.

Appare evidente l’ingiustizia di un atto che impedisce a due cittadine importanti del nostro territorio di essere presenti con i propri rappresentanti alle elezioni del Consiglio Metropolitano.

Per queste ragioni -sottolinea Minicuci- invito il sindaco Falcomatà a rivedere la data delle elezioni, spostandola dal 29 novembre e dando così la possibilità a tutti i comuni della provincia di partecipare democraticamente alle elezioni”.