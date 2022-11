L’aggressione è grave non soltanto per il luogo in cui si è verificata, cioè nel cuore della città, ma anche per il fatto che vittima fosse una donna nello svolgimento della sua attività, per di più per conto dell’Azienda che si occupa della raccolta comunale dei rifiuti.

Il fatto pone, dunque, un problema innanzitutto di sicurezza sul posto di lavoro, che deve essere garantita a qualunque impiegato, a maggior ragione se è una donna in servizio per strada.

Ma non posso non sottolineare anche che l’episodio sia un campanello d’allarme che deve farci tenere alta l’attenzione.

La crisi che stiamo attraversando, sia globalmente, che localmente, crea inevitabilmente nuove povertà e nuove situazioni di disagio, che possono purtroppo sfociare in fatti come questo di cui stiamo trattando.

Dunque mi auspico che l’Amministrazione cittadina e le autorità competenti tengano ben alto il livello di vigilanza sulla sicurezza anche della città.

In ogni caso, nel manifestare alla vittima la mia più affettuosa solidarietà, mi auguro cheil caso resti isolato e che il responsabile sia punito per com’è giusto e necessario».