Come nel più classico di tutti i romanzi, l’ASD Rhegion 730 FC è lieta ed orgogliosa di annunciare di aver affidato al Presidente Mimmo Praticò il ruolo di Presidente Onorario.

Si tratta della romantica chiusura di un cerchio, perché la nostra realtà è nata da un gruppo di amici che sono diventati tali grazie all’esperienza della famiglia Praticò alla guida della Reggina, esperienza attraverso cui hanno dato tantissimo alla nostra città perseguendo valori che vanno ben al di là dello sport e che riguardano principalmente aspetti sociali. Valori che sono stati alla base della nascita della nostra realtà che fin dal primo giorno si propone di utilizzare lo sport quale strumento per perseguire finalità sociali.

Il Presidente Mimmo Praticò non ha bisogno di presentazioni, 50 anni nel mondo dello Sport ad altissimi livelli: 4 mandati alla Presidenza del Coni regionale, 22 anni capo delegazione della Nazionale Italiana under 19 che nel 2003 per la prima volta ha conquistato il titolo Europeo ed altri prestigiosi incarichi nazionali ed internazionali in ambito federale. Ci ha onorato dicendo subito si alla nostra proposta in quanto conosce benissimo i nostri valori, condivide con noi l’amore infinito per la nostra città ed al nostro stesso modo intende perseguire finalità solidali a beneficio della nostra comunità reggina. Il Presidente oltre a mettere a disposizione la sua grande esperienza da Dirigente sportivo, si è reso disponibile a dare il Suo importante contributo anche nell’ideazione e nello sviluppo, insieme a tutti noi, di progetti utili alla collettività.

Ringraziamo di cuore il Presidente Praticò per aver accettato il nostro invito, certi che assieme riusciremo a sviluppare sempre più programmi e progetti volti all’etica comune ed alla solidarietà, esprimendo valori umani in cui la Rhegion ed il Presidente Praticò si identificano pienamente e con il proposito e la speranza di riuscire ad incidere sul nostro territorio che ha estremo bisogno di amore ed impegno concreto da parte di tutti noi cittadini, eredi di una cultura ed una storia ultra millenaria che abbiamo il dovere di onorare.