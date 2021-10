Mimmo Mallamace: “Il Pd deve rinnovarsi. Basta commissariamenti”

Sono quasi certo che le elezioni regionali consegneranno alla Calabria il primato al Partito Democratico. Le elettrici e gli elettori che oggi voteranno con convinzione PD, chiunque sia il candidato scelto, lo fanno pretendendo che già dai giorni successivi alla consultazione del 3 e 4 ottobre si apra la stagione dei congressi in tutta la Calabria. Il vuoto di democrazia segnato da troppi anni di commissariamento va colmato subito. La straordinaria comunità dei democratici vuole PARTECIPARE alle decisioni che riguarderanno il futuro di questa terra; vuole una sanità funzionante e che non sia mera gestione di potere; vuole un sistema di trasporti sostenibile e adeguato alle innumerevoli ricchezze della nostra Regione per far fare un salto di qualità al settore del turismo; vuole entrare nel merito della gestione del ciclo dei rifiuti; vuole ridisegnare la formazione scolastica che con le adeguate politiche del lavoro possano iniziare ad interrompere l’imponente esodo dei nostri giovani; vuole far si che le grandi risorse inserite nel PNRR non vengano restituite al mittente per incapacità progettuale ma segnino, finalmente, l’inizio di una nuova stagione che ci veda protagonisti di un cambiamento troppo spesso auspicato e mai attuato; vuole strategie IT inclusive e competitive che accompagnino la transizione verso il digitale al fine di migliorare il rapporto tra istituzioni, pubblica amministrazione e cittadini consentendo a tutti un accesso ai servizi facile e veloce. Gli eletti, a qualunque livello, hanno bisogno di donne ed uomini che, all’interno di un partito aperto e che recuperi tutte le compagne e tutti i compagni che non lo considerano, da troppo tempo, ormai, la propria casa.