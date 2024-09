Militirizzare l’ospedale di Vibo Valentia è eccessivo. I poteri forti tendono a spostare il tiro criminalizzando una intera Regione. Il fallimento della sanità è in tutta Italia. In Calabria 14 anni di commissariamento per drenare i soldi dei calabresi alle strutture del centronord più o meno convenzionati con il sistema sanitario nazionale. I soldi sono tantissimi ed anche gli interessi, ma non in Calabria!