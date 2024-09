“Ho richiesto la convocazione del RUP di Anas perché con l’aumento dell’utenza è fondamentale avere un aggiornamento costante”

Occhi puntati sui lavori in corrispondenza dello svincolo Malderiti e della rampa di immissione sulla SS106 ter: 278 giorni la durata, come riferito da Anas nel giorno di consegna dei lavori al CONSORZIO ITM, lo scorso 12 luglio.

In una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, riferisce di aver richiesto aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori “ per un intervento fondamentale che apporterà un miglioramento della viabilità verso l’aeroporto, attraverso la realizzazione di un nuovo ramo di svincolo, a piani sfalsati e due nuove rotatorie: sarà fondamentale seguire passo passo l’avanzamento dei lavori, per evitare ritardi nella consegna” prosegue Milia.

“Per questo motivo, ho chiesto la convocazione del RuP di Anas, perché venga audito nella III commissione consiliare, per riferire sullo stato di avanzamento lavori che afferiscono a uno svincolo determinante per migliorare i collegamenti verso e da ogni direzione ma soprattutto per l’accesso diretto al Tito Minniti” dichiara Milia.

“Questa infrastruttura è un tassello fondamentale per supportare il rilancio dello scalo messo in atto dalla Regione Calabria e dall’attività del Presidente Roberto Occhiuto e dell’ On. Francesco Cannizzaro anche con l’arrivo della compagnia Ryanair, rilancio confermato anche dai dati del traffico aereo nazionale che vedono l’aeroporto di Reggio in testa alle classifiche per crescita esponenziale nel 2024” conclude Milia.