Michele Zarrillo grande successo a Oppido Mamertina e attesa a Reggio Calabria

Michele Zarrillo grande successo a Oppido Mamertina (Rc) e attesa a Reggio Calabria

Di Fameli Foti Rosa



Grande successo per Michele Zarrillo a Oppido Mamertina (Rc) per il concerto in onore di M. SS. Annunziata, svoltosi giovedì 22 agosto 2024 alle ore 22:30 a cura del Comitato Feste Patronali M.SS. Annunziata per l’estate mamertina. Il cantautore romano , con oltre 50 anni di carriera, è in giro per tutta Italia con il suo “cinque giorni da trent’anni Tour 2024”. Sin dagli anni ottanta Zarrillo ci ha regalato brani indimenticabili come “Una rosa blu”, “Cinque giorni”, “L’Acrobata” e “Mani nelle Mani”. Non possiamo dimenticare “La notte dei pensieri”, con cui nel 1987 vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dando il via a una carriera lunghissima. Zarrillo durante lo spettacolo di Oppido ha omaggiato Bob Marley, il cantautore giamaicano, con il brano “No Woman , No Cry”; un incoraggiamento ad andare avanti a non mollare mai, sostenuto dai cori dei fan. Michele Zarrillo ha abbracciato un bagno di folla a Oppido Mamertina ( Rc), con la piazza stracolma di persone, provenienti da tutta la Calabria. Zarrillo ha sfoderato le sue meraviglie di polistrumentista ed anche percussionista, lasciando stupefatti tutti, battendo a ritmo frenetico e sempre più veloce, sulla cassa della chitarra. Alternandosi tra chitarra acustica, chitarra elettrica, e poi al pianoforte. Ha ceduto al richiamo del bis a fine concerto, con i suoi migliori best sellers, come “L’elefante e la farfalla” e “l’alfabeto degli amanti”. Ha dato prova da un vero front-man, cantautore e musicista, sempre attuale. Ha rilasciato foto e saluti ai fan a fine concerto. Nonostante siano passati trent’anni dall’uscita al Festival di Sanremo (44°edizione 1994) del brano “Cinque giorni”, è divenuto disco d’oro da pochi mesi e virale sui social, innalzando un coro all’unisono. Michele Zarrillo sta girando tutta Italia con il suo “cinque giorni da trent’anni Tour 2024” accompagnato da musicisti professionisti. Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). Prossima tappa concerto presso il Centro Commerciale “Porto Bolaro” in via Nazionale San Leo, SS106 Reggio Calabria alle ore 21.30. A fine concerto ci sarà la VI edizione dello Spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, alle ore 24:00, avvalendosi di uno scenario unico come lo stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia.