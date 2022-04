La sezione A. Gramsci di Polistena saluta con grande soddisfazione l’incarico affidato al compagno Michele Tripodi nominato nella segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano.

Dopo il secondo congresso del PCI, tenutosi a Livorno il 25,26 e 27 Marzo in cui è stato confermato il compagno Mauro Alboresi alla guida del PCI, a circa un mese di distanza, esattamente il 23 Aprile, si è tenuto il primo Comitato Centrale a Roma. In questa occasione, il segretario Mauro Alboresi ha proposto il compagno Michele Tripodi nella segreteria nazionale con il compito di gestire le questioni inerenti le autonomie locali.

Questo nuovo ruolo, storico per la sezione di Polistena che mai aveva avuto un suo componente nella segreteria nazionale del partito, rappresenta il giusto merito per il compagno Sindaco Michele Tripodi che ha fatto della coerenza e delle lotte per la giustizia e l’equità sociale le sue principali qualità durante la sua storia politica.

A lui, la sezione di Polistena, augura un buon lavoro sicuri che saprà dare il suo prezioso contributo per la crescita del PCI.

Viviamo un momento difficile a causa della crisi pandemica e della guerra in Ucraina. Molte famiglie, anziani e tantissimi giovani, disoccupati, soprattutto nel meridione, vivono nel disagio più totale. Pace , Lavoro, Sanità e diritti sono le principali priorità che devono essere rimesse al primo posto nell’agenda della politica nazionale. Per questo abbiamo bisogno di ricostruire un Partito Comunista forte, in Calabria ed in Italia, che sappia dare voce a tutte quelle classi sociali più deboli. In questo contesto, nonostante tutto, vogliamo augurare a tutte e a tutti un buon primo maggio nella speranza che ritorni presto ad essere realmente la festa del lavoro e dei lavoratori.