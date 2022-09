Michele Conia è il sindaco di Cinquefrondi. Un amministratore molto amato dai suoi concittadini. Alle elezioni politiche del 25 settembre si è candidato alla camera dei deputati per Unione popolare il movimento capeggiato dall’ex sindaco di Napoli De magistris, ottenendo un risultato ottimo in una lista che non aveva nessuna possibilità di poter competere con gli altri candidati. Nel collegio ha ottenuto oltre il 4% dei voti. Nella sua Cinquefrondi una vera ovazione oltre il 51%. Al sindaco Conia un in bocca al lupo per il proseguo del suo impegno politico nella difesa dei cittadini.