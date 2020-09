È stato appena pubblicato il libro Lamentazioni prima dell’amore di Michele Caccamo per la casa editrice Elliot che sarà presentato a Taurianova in Piazza Mercato, Sabato 19 settembre alle ore 18.30.

Un libro che racchiude in sé la sofferenza e il dolore della società per pensiero e voce di un solo uomo. L’autore porta la denuncia umana a una sorta di confessione quotidiana. Piccole o grandi riflessioni su ciò che siamo diventati, su ciò che potremmo essere. L’opera si snoda su due binari, il primo rivolto alla realtà imposta e subita l’altro a una immaginaria vita fatta di amore e sentimento. Una forma di lotta sentimentale dove non sempre l’amore riesce a sconfiggere il male.

«Le lamentazioni sono i soliloqui di un uomo esiliato dalla propria vita, bruciato dalla rabbia verso un’umanità brutale e farisea, violato nell’innocenza dell’amore.

Espressioni di un dolore sacro e iconoclasta – afferma Michele Caccamo – questi vortici della mente si trasformano, attraverso un gioco introspettivo, in pensieri d’amore, ribaltando continuamente il punto di vista per dare un nuovo senso alla vita».

La scrittura pittorica di Caccamo costruisce immagini che sfidano la percezione del reale per trasformare la banalità del quotidiano in indizi di verità.

È un lavoro di denuncia sociale, un richiamo forte alle nostre responsabilità. Michele Caccamo vuole attenzionare i nostri cuori, farli sobbalzare e infine intenerire.

Organizzata dalla Consulta delle Associazioni di Taurianova nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, la presentazione sarà l’occasione per ripercorrere con l’autore in dialogo con Filippo Andreacchio, Presidente della Consulta, il suo lavoro sottile, distinto tra fasi di collera e di elevazione spirituale. Una scrittura poetica ma anche e soprattutto rabbiosa.