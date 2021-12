Michele abita a Melicucco nel Reggino ed 9 anni, frequenta la quarta elementare. Ama cantare e il suo cantante preferito è Lucio Battisti Michele tifa Juventus e frequenta da poco l’associazione 206 note dove studia canto, piano e un po’ di chitarra. È un bambino molto determinato, vivace e testardo, ma soprattutto socievole con tutti.

La sua esperienza allo zecchino è iniziata l anno scorso ha inviato il provino online e da lì è arrivato ben 2 volte in finale ma quest’anno è stato il suo anno fortunato perché è stato scelto tra 3000 bambini, allo Zecchino D’Oro canta “Autorosa” una canzone innovativa che parla di un bambino innamorato è vorrebbe comprare un “Autorosa” e portare in giro la fidanzatina, ma la nonna lo rimprovera sempre perché fa sempre tardi. A Michele, la canzone è piaciuta fin dal primo minuto che gli è stata assegnata e soprattutto si è trovato benissimo all’Antoniano, dove ci sono persone meravigliose che ti accolgono con tanto amore. Infatti ha ha fatto amicizia con tutti i bambini in particolar modo con Stefano, Giuseppe, Karol e Veronica.

L’ esperienza che sta vivendo è fantastica,a ma soprattutto, importante, la vive con serenità, non ha grandi aspettative per la finale perché per lui la sua più grande vittoria è partecipare allo Zecchino…

Michele infiene, ama i suoi capelli dei quali è molto geloso…

Forza Michele!