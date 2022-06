A causa di un mezzo pesante in fiamme, traffico temporaneamente bloccato sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ – in direzione Villa San Giovanni – in prossimità del km 346,000, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia.

Al momento, per i veicoli diretti a sud viene consigliata l’uscita presso lo svincolo di Pizzo e per quelli diretti a nord l’uscita allo svincolo di Sant’Onofrio.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.