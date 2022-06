La produzione olearia vera e propria ricchezza per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’olio reggino un prodotto prezioso da valorizzare e promuovere attraverso attività fieristiche ed iniziative di marketing territoriale capaci di veicolare le migliori eccellenze produttive del territorio. Risponde a questi obiettivi l’iniziativa “Merenda nell’Oliveta” promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, cui la stessa Metrocity ha aderito, e con il patrocinio della Federazione provinciale di Coldiretti Reggio Calabria.

Una giornata all’interno di un’azienda del settore oleario, selezionata dalla Metrocity in seguito ad una manifestazione d’interesse pubblica, che offrirà a tutti i partecipanti una degustazione del prezioso prodotto, simbolo delle prelibatezze agroalimentari reggine.

“Un ulteriore tassello della fitta e variegata attività di promozione dei prodotti tipici del nostro territorio brillantemente realizzata grazie al lavoro portato avanti dal Settore marketing della nostra Città Metropolitana” ha spiegato il sindaco facente funzione Carmelo Versace. “La merenda nell’oliveta – ha aggiunto Versace – sarà un momento di festa, ma anche un’occasione di riflessione e di maggiore consapevolezza delle tante ricchezze produttive che caratterizzano il nostro territorio e che, attraverso il lavoro promosso in questi anni dalla Città Metropolitana, siamo riusciti a valorizzare in maniera costante nei principali contesti fieristici nazionali ed internazionali. E’ di poche settimane fa la partecipazione della Metrocity ad Olio Capitale. In quella occasione i nostri prodotti hanno molto colpito i tanti visitatori ed operatori commerciali dei padiglioni della fiera triestina. Segno che la strada intrapresa è quella giusta e che si sta generando un enorme interesse nei confronti dei nostri prodotti, sempre più apprezzati e ricercati sui mercati nazionali ed internazionali”.

L’iniziativa “Merenda nell’Oliveta”, prevista per sabato 11 giugno presso l’Azienda Agricola Sant’Anna di Reggio Calabria, si aprirà con il benvenuto dell’azienda ospitante ed una descrizione dei vari passaggi della produzione olearia. Per i bambini saranno organizzati dei giochi ed una visita al laghetto. Seguirà infine la merenda sotto gli ulivi, con olio extra vergine d’oliva ed altri prodotti tipici locali.

Scenario dell’iniziativa sarà un uliveto secolare risalente alla prima guerra mondiale, nel cuore dell’area collinare della città di Reggio Calabria. Tutti i muri a secco dell’azienda agricola sono stati costruiti durante il periodo bellico dai prigionieri di guerra che venivano assegnati alle famiglie in cambio di vitto e alloggio. Per la merenda è stato scelto uno spazio molto suggestivo, sul piano di Sant’Anna, tra alberi di fico e di ulivo. Durante la degustazione si potrà quindi assistere al panorama mozzafiato dello Stretto.