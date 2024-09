Da giovedì 5 la perturbazione groenlandese, dopo il suo lungo peregrinare sull’Europa occidentale, lo spiega Meteo.it, arriverà decisa e violenta sull’Italia: lo scontro tra l’aria polare marittima vichinga e il bollente mar Mediterraneo provocherà fenomeni intensi, dapprima al Nord e in Sardegna poi subito verso le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Pioverà, farà a tratti fresco ad iniziare da Ovest ed in estensione verso Sud-Est. Ma per quanto riguarda le temperature non avranno una forte diminuzione ma si attesteranno tra i 30° e i 32°.

Anche se dalla giornata di oggi potrebbero verificarsi precipitazioni nel Reggino.