Piogge e temporali anche sulla Calabria, sta per arrivare l’inverno in quanto ci saranno bruschi cali della temperatura per l’approssimarsi di una vasta e profonda bassa pressione verso il Mediterraneo che causerà l’arrivo di piogge e temporali, soprattutto nella giornata di domani anche se oggi il tempo resterà instabile con fenomeni piovosi nella zona Tirrenica soprattutto nel Reggino ma anche nel Catanzarese e il Vibonese.

Ci potrebbe essere un lieve miglioramento nella giornata di giovedì anche se comunque non sono da escludere locali piovaschi residui lungo il versante Tirrenico.

Nella notte tra mercoledì e giovedì forti raffiche di Maestrale si abbatteranno su Campania e Calabria tirrenica per poi insistere su gran parte dei bacini meridionali.