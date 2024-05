Merlier vince la 3^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa

FOSSANO (ITALPRESS) – Una volata incredibile, decisa soltanto al fotofinish. A trionfare nella terza tappa del Giro d’Italia 2024 è stato Tim Merlier: il belga ha anticipato di un soffio Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Biniam Girmay (Intermarchè – Wanty) nella Novara-Fossano di 166 chilometri. Finale incredibile con Tadej Pogacar e Geraint Thomas che hanno guadagnato parecchi metri nello strappo finale poco prima del traguardo, i due in testa alla classifica generale sono stati però ripresi a 300 metri dal traguardo dai velocisti. Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, che resta sulle spalle dello sloveno. Domani si torna in strada con la quarta frazione, la Acqui Terme-Andora di 190 chilometri.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)