Meringolo (IdM): “Monte Cocuzzo merita attenzione e rispetto”

Non è consueto per Italia del Meridione attaccare inutilmente, preferiamo sin da sempre trovare dare risposte e soluzioni a quei problemi che determinano il benessere del nostro territorio. Quello che sta accadendo a Monte Cocuzzo però non merita soltanto l’attenzione della politica, bisogna che intervengano le autorità competenti. Abbiamo assistito al ripristino e alla pulizia dell’area picnic centinaia di volte. Associazioni, l’ente comunale e persone civili a cui sta a cuore questa area di montagna, periodicamente offrono il loro contributo per ripulire l’area e renderla soprattutto fruibile ma puntualmente qualcuno trova divertente distruggere ogni cosa.

Da Commissario Cittadino di IDM Mendicino, chiedo alle forze politiche di maggioranza e di minoranza di intervenire con un’azione comune, senza additarsi colpe a vicenda. La stagione estiva è ormai iniziata e i cittadini mendicinesi e i turisti che sceglieranno Monte Cocuzzo meritano delle risposte, dei servizi e soprattutto meritano attenzione e rispetto.

Giuseppe Meringolo

Commissario cittadino IdM Mendicino