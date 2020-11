Mercoledì 25 Novembre, i lavoratori del Termovalorizzatore di Gioia Tauro e Siderno Scioperano

In seguito alla indizione della proclamazione di sciopero per giorno 25 Novembre 2020, giorno 20 Novembre 2020 si è tenuta in video conferenza la riunione con le sottoscritte OO.SS. F.P. CGIL, F.I.T. CISL, U.I.L. Trasporti e FIADEL unitamente alle RSU degli Impianti di Gioia Tauro e Siderno, convocata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con il gestore degli impianti di Gioia Tauro e Siderno (Ecologia Oggi) , e Citta’ Metropolitana (ATO).

Le OO.SS. e le RSU proclamano la prima azione di sciopero per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti dell’Impianti di Gioia Tauro e Siderno per il 25 Novembre 2020 della durata di 24H (ventiquattro ore) per mancata retribuzione dello stipendio.

Il presenziamento si terrà nei pressi dei cancelli di entrata degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, in quanto i dipendenti continuano ad essere retribuiti con costante e reiterato ritardo .

Gioia Tauro lì 24.11.2020

FP CGIL FILT CISL UIL Trasporti FIADEL

Patrizia Giannotta Domenico Giordano Domenico Lombardo Giuseppe Triglia

Francesco Callea