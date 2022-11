Il modo di dire “Mens sana in corpore sano” è una locuzione latina e letteralmente significa “mente sana in un corpo sano”, e viene utilizzata proprio per sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la nostra salute e il nostro benessere.

Purtroppo, dobbiamo registrare che il modus operandi dei nostri amministratori in merito all’utilizzo delle strutture sportive sembra avversare con la suddetta espressione.

Basti pensare alla struttura sportiva realizzata a suo tempo con i Fondi Pon Legalità “Io gioco legale” che oggi sembra essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di una disciplina sportiva differente rispetto all’attuazione di quelle discipline sportive per le quali è stato concesso il finanziamento, e che da convenzione obbligava lo svolgimento delle stesse per un determinato periodo.

Asseriamo ciò, in quanto dalla lettura dell’avviso Bando di gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo polifunzionale “Don Puglisi” recante protocollo n.15980 del 02.12.2021, ciò che viene evidenziato è l’uso polifunzionale dell’impianto garantendo “…un ampio uso dell’impianto …..” e “..la fruizione dell’impianto da parte delle varie categorie di utenti….” escludendo, pertanto, almeno sembra, a priori lo svolgimento di qualsiasi disciplina sportiva che possa inibire di fatto l’utilizzo polifunzionale, la fruizione da parte dei vari utenti per lo svolgimento di altre attività sportive e ridurre l’uso dell’impianto…..

COSA CHE DI FATTO STA AVVENENDO !

installando all’interno dell’area di gioco delle strutture, se pur amovibili, a loro dire, e non certo in tempi brevi, di fatto vincolano la stessa allo svolgimento di una sola disciplina sportiva (il Padel).

Strutture, il cui peso e ancoraggio a terra ci auguriamo non arrechino danni all’area di gioco.

ALTRO CHE ACCRESCERE L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO

Tutto ciò ci potrebbe portare a pensare che il bando di gara sia viziato ab – origine in quanto nulla dice in merito alla possibilità di introdurre una nuova disciplina sportiva che limiti o addirittura impedisca lo svolgimento di quelle discipline sportive “tradizionali”.

A TAL PROPOSITO SORGE UN LEGGITTIMO DUBBIO

l’Amministrazione Comunale s’è forse chiesta se con l’affidamento del servizio, considerato il contenuto del bando, abbia potuto, forse, agevolare persone e gruppi vicini a qualche amministratore (?), creando, probabilmente, le condizioni di un ipotetico “ conflitto d’interessi “, considerato che l’espletamento del servizio ha di fatto stravolto le finalità sociali, sportive ed educative della struttura “polivalente” ?

Ecco perché invitiamo questa Amministrazione a fare chiarezza sull’utilizzo, a nostro parere, improprio del sopra citato impianto sportivo oramai relegato allo svolgimento di una sola disciplina sportiva, impedendo di fatto di utilizzare lo stesso secondo le effettive esigenze dei cittadini che vogliono dedicarsi anche ad altre discipline sportive.

CITTADINI GIUDICATE VOI IL COMPORTAMENTO DI QUESTI AMMINISTRATORI !

Il circolo FDI “Pino Rauti” –

Cittanova