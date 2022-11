Menfi è la città italiana del vino 2023

MENFI (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – E’ Menfi (Agrigento), la Città Italiana del Vino 2023. Il passaggio di consegne avvenuto a Duino Aurisina (Trieste) durante la Convention dell’Associazione Nazionale dei 470 Comuni vitivinicoli ed enoturistici, alla presenza dei rispettivi sindaci: Igor Gabrovec per la Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e Marilena Mauceri, sindaco di Menfi, importante territorio vinicolo delle Terre Sicane. Al Pavilion di Portopiccolo di Sistiana si è conclusa dunque la Convention d’Autunno dell’Associazione nazionale Città del Vino. Erano 130 i delegati da tutta Italia stati ospitati a Duino Aurisina-Devin Nabrezina che conclude così il suo anno come Città Italiana del Vino 2022, vera e propria capitale nazionale per la cultura e coltura del vino. La consegna della bandiera ha testimoniato con il passaggio di testimone con Menfi. I lavori della Convention sono stati anche l’occasione per far conoscere ai delegati luoghi culturali e cantine dell’intero Friuli Venezia Giulia attraverso visite turistiche, da giovedì 17 a domenica 20 novembre.

