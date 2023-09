L’associazione culturale “TEODORO NASO- TANGO NOVEMBER”, Rizziconi (RC), fondata in occasione della tragica scomparsa del fratello della scrivente, Teodoro Naso, vittima innocente, all’età di 30 anni, di un terribile incidente stradale, in data 12 giugno 2016, informa di occuparsi da anni di sicurezza stradale e di diritto alla vita. Coinvolti ad oggi migliaia di giovani e adulti con l’obiettivo di ricordare, sensibilizzare e responsabilizzare, organizzando convegni interregionali e nazionali, eventi e progetti, rivolgendosi a utenti della strada e per evitare che altre famiglie rischino di vivere lo stesso dolore con cui la sottoscritta convive quotidianamente. Testimonials degli eventi sono stati, oltre Paolo Simoncelli e contatti con il team Valentino Rossi, campioni europei e mondiali, anche paralimpici (disabili a causa di incidenti stradali): Nicola Dutto, Matteo Cavagnini, Omar Bortolacelli, Vanni Oddera, Emiliano Malagoli, Chiara Valentini, Enza Petrilli, Luca Zavatti, Pellegrini, Podda,… L’associazione TN-TN ha vinto diversi premi nazionali con i progetti svolti presso le scuole; consegnato sedie a rotelle; è stata contattata da diverse scuole in Italia e come testimonial, ogni anno, del Convegno nazionale sulla sicurezza stradale a Roma;…

Il successo riscosso lo scorso anno, con l’evento di giugno 2022 su Mototerapia e Mobilità responsabile (con i campioni europei di motociclismo E. Malagoli e C. Valentini e il team di stuntman di fama internazionale Didi Bizzarro per la simulazione di incidenti stradali con intervento della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco e della Croce Rossa), con la partecipazione di un centinaio di persone diversamente abili, oltre che di numeroso pubblico, di mezzi radio e televisivi, di giornalisti, ha fatto nascere la necessità di promuovere un’ iniziativa analoga, anche su richiesta di associazioni che si occupano di disabili, per i benefici in termini di sorrisi e di adrenalina suscitati in chi è passato dalla sedia a rotelle alla moto. Forte l’emozione nei familiari dei ragazzi e in tutte le persone che hanno partecipato all’evento, realizzato per la prima volta in Calabria.

Attività e manifestazioni visibili sulla pag facebook dell’ associazione Teodoro Naso- Tango November.

L’evento del 10 settembre 2023, gratuito per tutti, si terrà nel comune di Rizziconi, presso area esterna parcheggio Centro commerciale Porto degli ulivi. Verranno realizzate evoluzioni in moto con spettacoli di motocross freestyle con il campione di fama mondiale di motocross freestyle Alvaro Dal Farra e il suo team di campioni internazionali i quali si lanceranno verso il cielo, e sulle stesse moto, a seguire verrà realizzata attività di mototerapia a moltissimi ragazzi disabili provenienti da tutto il territorio e da fuori provincia. Dal Farra pratica la mototerapia, iniziata presso il Gaslini di Genova e riconosciuta, per i suoi benefici, a livello mondiale, da 15 anni. La carica di adrenalina e di sensazione di libertà che suscita è molto forte a livello emotivo in tutti