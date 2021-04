Lo scopo, da sempre perseguito da parte nostra, è quello di vaccinare il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile, solo in questo modo usciremo da questa terribile pandemia. In diverse occasioni e in più sedi, abbiamo dato la massima disponibilità di strutture, volontari e attrezzature nel territorio di Melicucco.

Il nostro punto di vista e la nostra opinione è che solo con dei presidi vaccinali dislocati in tutti i Comuni, con la piena e fattiva collaborazione dei Medici di base si possa raggiungere questo obiettivo. Proprio per questo, oltre agli hub già operativi, bisogna istituire presidi di prossimità con la collaborazione, per altro già palesata, da parte di tutti i Sindaci del comprensorio pianigiano.

In questo momento è importante lasciare da parte i protagonismi, i campanilismi, le appartenenze politiche e le bandierine per raggiungere l’unico scopo comune, quello di inoculare più vaccini possibili per il bene di tutti.