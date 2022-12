Melicucco si appresta a vivere il periodo Natalizio da Protagonista Assoluto grazie ai propri giovani ,che con caparbieta’ e grande senso di appartenenza ,hanno fatto si che il piccolo paesino della piana ,sia teatro perfetto per le attivita’ del Natale ,con il Presepe Vivente arrivato oramai alla 35esima edizione ad opera del Gruppo Gem ,realizzato nell’area dell’ex asilo delle suore ,lo stesso vedra’ luce la notte del 24 Dicembre con l’apertura ufficiale allo scoccare della mezzanotte con la processione animata per le vie del paese. Altre aperture 25-26 Dicembre ,1-6 Gennaio con l’arrivo dei Re Magi a Cavallo e la zeppolata ,Presepe simbolo di aggregazione e senso di appartenenza per le nuove generazioni .

Altro Spettacolo le Luminarie Natalizie Realizzate dall’IGSL GROUP in Piazza Senatore Romano .Piazza che ha dato vita ad uno scenario fantastico con Titolo Luna tra le Stelle in Piazza Roma ,uno spettacolo visivo ,diventato cartolina di tutti gli amanti delle foto ,che arrivano in tantissimi a inmortalare ricordi per il Natale 2022.

Tutte queste bellissime opere realizzate grazie anche al Patrocinio dell’Amministrazione Comunale Melicucchese ,sempre presente a supportare i propri giovani in questi progetti che hanno fatto si’ che Melicucco sia Protagonista indiscutibile del Natale nella Provincia di Reggio Calabria , e meta di migliaia di visitatori .

Un modo questo per esporre a tutti il modus operandi che la cittadina porta avanti da decenni.