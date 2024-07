Da mercoledì 17 luglio fino al 30 agosto sarà attivato dal Comune di Melicucco, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Nazionale 2023/2024, il servizio di consegna a domicilio di spese e farmaci.

L’Amministrazione Comunale, in considerazione delle attuali condizioni climatiche, ha istituito il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa, farmaci) per le persone in condizioni di fragilità, impossibilitate a uscire di casa e che non hanno parenti o altre persone che le possano aiutare.

Il numero da contattare è il 339 693 9509 ed è attivo dalle 9:00 alle 11:30 dal lunedì al venerdì.

Per richiedere il servizio è sufficiente telefonare; il volontario che risponde richiederà le informazioni necessarie per definire la richiesta (nome, indirizzo, necessità). Una volta accettato il servizio, i volontari si faranno dare la lista della spesa o l’indicazione dei farmaci.

Il servizio viene erogato solamente su richiesta della persona interessata.