Considerato che nella giornata di domenica 24 febbraio, si svolgeranno le elezioni per la Città metropolitana chiedo il rinvio delle stesse a data da destinarsi.

Si fa presente che al momento in Calabria vi è una situazione lagata al Covid molto grave, con casi in aumento, che mettono a rischio la salute dei cittadini e delle persone, nonché i divieti espressi del DPCM che limitano la possibilità di spostamento.

La Calabria sino al 24 gennaio sarà zona ad elevato rischio di contagio arancione, con il rischio che diventi zona rossa.

Allo stato attuale il DPCM prevede:

1) divieto di spostamento fra comuni fatta eccezione per lavoro, salute e necessità. Tra queste deroghe non è contemplata la possibilità di recarsi al seggio a maggior ragione se bisogna spostarsi da comune a comune;

2) vi è un esplicito divieto di spostarsi verso il comune capoluogo dove dovrebbe essere ubicato uno dei seggi elettorali e comunque è fatto divieto di spostarsi nel raggio di 30 km;

3) permane il divieto di assembramento poiché anche tre seggi ben distribuiti sul territorio metropolitano non assicurano condizioni di sicurezza in presenza di uno scenario generale di elevato rischio per la popolazione;

4) dopo le 22 inoltre vige il “coprifuoco” pertanto chi viene dalla provincia è pressoché impedito e scoraggiato dal muoversi da e verso altre destinazioni. Giova ricordare che le ultime elezioni tenutesi il 20 e il 21 settembre sono state effettuate, appunto, su due giorni e non su uno.

Vi sono al momento altre problematiche che si dovrebbere affrontare e normare, quali:

– lo spacchettamento del seggio centrale in tre seggi periferici non assicura la dovuta segretezza delle operazioni elettorali essendo più facilmente riconducibile l’espressione in ragione dell’indice di ponderazione;

– mancanza di designazione dei rappresentanti di lista che al momento rimangono due uno titolare l’altro supplente per ciascuna lista;

– assenza di qualunque possibilità di assicurare l’esercizio del diritto di voto per gli elettori colpiti da Covid e attualmente in quarantena domiciliare obbligata;

 mancata indicazione delle modalità di esecuzione dello scrutinio anche in ragione del fatto che dopo le ore 22 ogni spostamento immotivato è vietato;

Per tali ragioni, considerato altresì che ogni altra elezione prevista nel breve periodo è stata opportunamente rinviata anche secondo un’esplicita indicazione in tal senso da parte del Comitato Scientifico,

SI CHIEDE

il rinvio delle elezioni a nuova data, che ai sensi delle leggi vigenti potrebbe essere comodamente stabilita entro 180 giorni successivi alla proclamazione del Sindaco Metropolitano (dunque entro il 7 aprile prossimo).