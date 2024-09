Agli studenti e alle studentesse

Ai genitori e alle famiglie

Al Dirigente, ai Docenti, al Personale ATA e a tutti gli operatori dell’istituzione scolastica del Comune di Melicucco

Carissimi,

a pochi giorni dall’avvio delle attività didattiche è giunto il momento di riprendere questo prezioso impegno come parte essenziale della quotidianità perciò l’Amministrazione Comunale desidera far giungere a tutti voi il più sincero augurio di buon inizio per l’anno scolastico 2024-25.

In queste righe vogliamo sottolineare come il diritto all’istruzione è una grande opportunità che prende vita all’interno del contesto scolastico. La scuola, difatti, rappresenta la comunità educante della nostra cittadina attraverso la formazione e la cura delle generazioni che sono il nostro futuro.

Pertanto, invitiamo tutti voi, studenti e studentesse, a impegnarvi con costanza nello studio e perseveranza nella conoscenza affinché siano solide le basi per una cultura del bene comune, del rispetto delle regole e dei doveri civili mantenendo alta l’attenzione sul valore della libertà individuale.

Sappiamo che, affinché questo possa concretizzarsi, la scuola necessita di una proficua collaborazione per svolgere al meglio il ruolo didattico cui è chiamata.

In questo contesto, consapevoli della forte responsabilità l’Amministrazione in questi anni ha lavorato alla realizzazione delle nuove aule e continuerà a farlo con impegno poiché intende garantire il termine del Plesso “Carlo Levi” entro dicembre 2024 e la consegna dei lavori alla Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”.

Rinnovando il benvenuto al neo Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Cannistrà, e rivolgendo un pensiero particolare ai Docenti, a tutto il personale scolastico e alle famiglie che, sono per noi un supporto essenziale, auguriamo a tutti un buon inizio anno scolastico. Auspichiamo che voi, studenti delle scuole di ogni ordine e grado della comunità melicucchese, possiate vivere quest’anno come un nuovo percorso di crescita e maturazione, ricordandovi la nostra disponibilità – anche mediante l’importante presenza del CCR- al confronto e al sostegno nelle varie attività.

Buon cammino.

Per L’Amministrazione Comunale

L’assessore alla Pubblica Istruzione Il Sindaco

Dott.ssa Andreina Condoluci Ing. Prof. Francesco Nicolaci