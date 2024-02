A Melicucco la Splendida Piazzetta degli Innamorati



Melicucco tappa degli Innamorati ancora una volta per il secondo anno consecutivo ,grazie ai giovani dell’IGSL GROUP (organizzatore di eventi) ha preso vita la Piazzetta degli Innamorati sita in Via Don Minzoni (Nel retro della Chiesa Immacolata che si Affaccia sulla strada Provinciale )quasi al centro della bellissima cittadina, centro nevralgico della Piana di Gioia Tauro.

Tantissimi Cuori con citazioni e frasi famose ma anche bellissimi Cupido, la panchina degli innamorati ed un punto dove e’ obbligatorio baciarsi :Su una Panchina in Ferro Battuto con alle spalle una sacra statua della Madonna dell’Immacolata

Tantissime sono le persone che faranno tappa a Melicucco per scattare una foto che sicuramente non potrà mancare nel rullino fotografico o da postare sui social.

Un luogo Magico, un incanto nato nel freddo mese di febbraio, per scaldare i cuori degli innamorati .

L’iniziativa avra’ il suo momento clou, giorno 14 Febbraio ore 19 ,quando i bambini dell’Associazione 206 note, si esibiranno con canzoni e musiche dedicate alla giornata degli innamorati .

L’amore e’ anche bellezza, la Calabria e’ anche questo.