Padre Alessandro Nardi è stato un frate cappuccino amatissimo in Calabria in modo particolare tra Meliccucco e Taurianova. La decisione del sindaco Francesco Nicolaci di intitolare una piazza al monaco gli fa onore. Padre Alessandro Nardi merita tutto il rispetto dei calabresi per aver saputo dare una parola di conforto ai fedeli con amore e dedizione.



NOTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE MELICUCCO

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono lieti di invitare la S.V. alla cerimonia di intitolazione della piazza “c.d. zona Madonnina” al Frate Cappuccino Padre Alessandro Nardi che si terrà

Mercoledì 31 maggio, alle ore 18.00

L’amministrazione Comunale di Melicucco auspica che questo momento possa essere nel nome di Padre Alessandro Nardi, un rinnovato impegno, affinché la nostra Piana possa per i tempi che corrono, risollevarsi in un Rito che è di devozione e di fede, ma anche di impegno civile e morale.

Padre Alessandro un frate, un uomo di rare virtù religiose e civili, punto di riferimento ancora oggi, per le persone che lo hanno conosciuto e portato nel cuore, ed esempio per le nuove generazioni.

“Una città è fatta di famiglie ed ai cuori di esse bisogna dar vigile e costante ascolto. Sono gli uomini che danno forma alla civiltà di un paese, al profondo pulsare di una città in costruzione. Faticosa è l’opera di chi deve innalzare l’edificio dell’umano sentire cittadino, ma immensa è la gioia di trovare cittadini orgogliosamente legati alla loro città”.

Per quanto sopra, certo della Vostra partecipazione a questo importante momento, Vi diamo appuntamento alle ore 18,00.

