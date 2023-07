Ad un anno di distanza dall’ultima apparizione sul Palcoscenico di Piazza Senatore Romano , Mooving Energy è pronta a riprendersi la scena Sabato 15 Luglio , con la maestrale direzione di Norma Misiti insegnante di Danza di Ginnastica Artistica .

Non soltanto una scuola di Danza, ma una vera e propria istituzione , Mooving Energy nasce nel lontano 2004 ed offre ai propri allievi varie discipline , dalla Ginnastica Artistica ,Ritmica ,danza aerea alla danza moderna e contemporanea , con allievi che vanno dai 3 ai 20 anni di età , un vero fulcro di arte dunque per chi ama esprimersi Danzando .

Uno Spettacolo di fine anno sempre emozionante che dal 2004 ad oggi ha visto sempre un crescendo di spettatori ,che hanno fatto si che la stessa scuola diventasse con il tempo un punto di riferimento per tutti gli amanti degli spettacoli e delle uscite serali estive della Piana di Gioia Tauro .

Una scuola ricca anche di idee ed iniziative la Mooving Energie che nella sua agenda prevede anche corsi di fitness e pilates con istruttori altamente specializzati .

Appuntamento dunque a Sabato 15 Luglio ore 21.00 Piazza Senatore Romano Melicucco .

E tu che aspetti ? Metti in moto la tua Energia.