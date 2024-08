Melicucco diventa più smart con “Comuni-chiamo”: l’App che avvicina l’Ente ai cittadini e ai turisti.

In un’era in cui la tecnologia è sempre più al centro delle nostre vite, anche l’Amministrazione Comunale di Melicucco ha deciso di fare un passo avanti verso l’innovazione e la trasparenza. Con il lancio del progetto “Comuni-chiamo”, il Comune si dota di uno strumento all’avanguardia per facilitare la comunicazione con i cittadini e offrire servizi sempre più efficienti.

L’App “Comuni-chiamo”, disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone, adottata da oltre 100 Comuni e aziende offre una vasta gamma di servizi a portata di mano. Gli abitanti di Melicucco, così come i visitatori, avranno la possibilità di rimanere costantemente informati sulle attività amministrative e gestionali del Comune, con notifiche in tempo reale che permetteranno di ricevere aggiornamenti immediati su ordinanze, avvisi di interruzioni di servizi, allerte meteo e tanto altro.

Uno degli aspetti più innovativi di “Comuni-chiamo” è la funzione di segnalazione, che consente ai cittadini di comunicare direttamente con l’Amministrazione, segnalando disservizi o situazioni di pericolo, come un lampione rotto o una buca stradale. Ogni segnalazione sarà immediatamente trasmessa al funzionario incaricato, permettendo una risposta tempestiva e una gestione più efficiente delle risorse Comunali.

Per i visitatori di Melicucco, “Comuni-chiamo” rappresenta una risorsa preziosa. Questa piattaforma offre informazioni dettagliate sugli eventi in programma e mette a disposizione mappe tematiche aggiornate, con funzionalità come le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (Be Charge), bar locali, attività sportive e esperienze gastronomiche tipiche. Rispondendo alle esigenze di cittadini e turisti, questo servizio contribuisce a rendere Melicucco una meta sempre più accogliente e accessibile per tutti.

Inoltre, l’App facilita numerose procedure quotidiane. Attraverso di essa, tutte le informazioni essenziali, come gli orari degli uffici comunali e il calendario della raccolta differenziata, saranno facilmente accessibili, garantendo un’interazione rapida e intuitiva con i servizi offerti dall’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo dell’amministrazione di Melicucco è chiaro: avvicinare sempre di più l’ente ai cittadini, rendendo la gestione della cosa pubblica più trasparente, partecipativa e accessibile. Con “Comuni-chiamo”, Melicucco si proietta verso il futuro, diventando un comune sempre più smart e alla portata di tutti.

Scarica subito l’App e partecipa attivamente alla vita del tuo paese.

Comuni-chiamo insieme per un Melicucco migliore!