L’iniziativa “DICIAMO GRAZIE” nasce per esprimere pubblicamente il nostro riconoscimento ai cittadini che, con il loro impegno in diversi ambiti – sportivo, imprenditoriale, sociale, culturale – hanno contribuito a promuovere e valorizzare il nostro territorio.

E per sensibilizzare la comunità sull’importanza di dire “grazie” in modo più consapevole, riconoscendo l’impegno di coloro che lavorano ogni giorno per migliorare la qualità della vita del nostro paese.

Il primo a ricevere questo riconoscimento è stato Michele Bruzzese, un giovane talentuoso, con una grande passione per la musica che lo ha portato a vivere esperienze significative accanto a grandi artisti, rappresentando con orgoglio Melicucco in tutta Italia. Quest’estate ha animato le piazze di tutta la Calabria, aprendo i concerti di numerosi artisti, tra cui quello degli Etnosound tenutosi proprio nel suo amato paese.

Un ringraziamento speciale va anche agli Etnosound, artisti di grande talento che hanno coinvolto tutta la piazza. A loro è stato consegnato un riconoscimento di gratitudine, non solo per la loro bravura, ma anche per il profondo amore che dimostrano per questa terra, un sentimento che li rende particolarmente amati da tutti noi.

Speriamo che questo gesto di riconoscenza possa ispirare altri a fare la differenza nella nostra comunità.

Ogni piccolo atto di gratitudine rafforza i legami tra di noi e contribuisce a costruire un futuro più luminoso per Melicucco e i suoi cittadini.

Per L’Amministrazione Comunale

Il Sindaco Ing. Francesco Nicolaci