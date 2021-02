Dall’inizio della seconda ondata nel Comune di Melicucco, da qualche giorno, non si registra nessuna persona postiva al Covid-19, dai tamponi effettuati dall’ASP. Questo dato non ci deve fare abbassare la guardia, anzi deve essere da monito per continuare a seguire le regole e rispettare le norme in vigore.

Per aver raggiunto questo importante risultato, bisogna ringraziare i cittadini di Melicucco in primis, per aver seguito sempre le indicazioni che di volta in volta venivano loro comunicate, un grazie alle Forze dell’Ordine con in testa il Luogotenente Salvatore Scuderi Comandante la Stazione Carabinieri di Melicucco per il pieno sostegno e la collaborazione, a tutto il personale ASP e al personale della Polizia Municipale di Melicucco. Un grazie anche ai medici di base per aver dato un contributo non seondario alla lotta al Covid. Un grazie alla Scuola e alla Dirigente Scolastica Maria Tigani, con cui la collaborazione è stata piena e condivisa nell’evolversi delle varie criticità, che si sono create nelle varie classi. Difatti ogni qualvolta c’è stato un caso positivo o sospetto, siamo intervenuti effettuando dei test antigenici acquistati dalla mia Amministrazione, con screening a tappeto degli alunni e del personale scolastico. Screening effettuati anche al personale comunale compresi i ragazzi del Servizio Civile, in più occasioni, in considerazione del fatto che sono in contatto con i ragazzi della Scuola.

Quando si creano le sinergie positive, le difficoltà si superano.

Probabilmente ci saranno altri nostri concittadini nei prossimi giorni che risulteranno positivi, ma la cosa sicura e certa è che sapremo tutti insieme come affrontare e superare il problema, in attesa che il vaccino sia somministrato a tutta la popolazione. Auguri sinceri a tutti i 101 nostri concittadini che sono guariti dal Covid-19.