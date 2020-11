“Più di 5 milioni di italiani non hanno una connessione digitale. Per loro è disponibile il voucher connettività che prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo di 500 euro, per i canoni di connessione da rete fissa ad internet in banda ultra larga, per i costi di attivazione e per il dispositivo per la connettività, nonché per un tablet o un personal computer. In Calabria risultano già prenotati o attivati più di 3 milioni di euro, pari al 24 per cento del totale. Rimangono a disposizione più di 12 milioni di euro per le tante famiglie bisognose della nostra regione che fino a oggi non hanno potuto permettersi una connessione internet.”, così in una nota il deputato calabrese del MoVimento 5 Stelle, componente della commissione Cultura alla Camera.

“Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso di esercenti che paventano una concorrenza sleale. L’esigenza di connettività è risultata vitale in periodo di pandemia e, in particolare, per tanti studenti costretti a casa con la didattica digitale. Ma a beneficiare di questo contributo potranno essere anche le imprese che – a causa dell’emergenza da Covid – hanno fatto ricorso allo smart working. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso Infratel, è possibile fare richiesta per il voucher. Una misura importante – conclude il parlamentare pentastellato – che porterà, progressivamente, a colmare il gap infrastrutturale esistente, promuovere la banda ultralarga e accorciare, anche nella nostra regione, le distanze digitali tra i cittadini”.