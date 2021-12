“Tre anni fa moriva Antonio Megalizzi, il nostro giovane connazionale vittima dell’attentato terroristico dell’11 dicembre 2018 a Strasburgo. Un ragazzo appassionato che credeva nel sogno europeo e nel ruolo della libera informazione, il simbolo di una generazione che vuole e deve essere protagonista del nostro futuro. Un caloroso abbraccio va ai familiari e alla Fondazione Megalizzi impegnata a tramandare l’esempio di Antonio. Il suo ricordo deve spronarci a lavorare ogni giorno per un’Europa sempre più equa e solidale, per avvicinare le istituzioni ai cittadini e per costruire una società migliore”. Lo scrive su Facebook la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.