Medvedev “La Russia ha il diritto di usare le armi nucleari se necessario”

MOSCA (ITALPRESS) – “La Russia ha il diritto di usare armi nucleari, se necessario. In casi predeterminati. In stretta conformità con i fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare: se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma, o se durante l’aggressione usando le armi convenzionali minacceranno l’esistenza stessa del nostro Stato”.

Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Inoltre, ha aggiunto, la Russia farà “di tutto” per “prevenire la comparsa di armi nucleari nei nostri vicini ostili”. “Ad esempio, nell’Ucraina nazista, che oggi è direttamente controllata dai paesi della Nato”.

