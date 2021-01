In un momento di grave crisi economica e di rallentamento del contenzioso a causa della pandemia, Confindustria Reggio Calabria mette a disposizione delle imprese uno strumento innovativo e totalmente gratuito: lo sportello di consulenza in materia di mediazione civile e commerciale, arbitrato, progettazione ed europrogettazione.

In linea con l’impegno dell’associazione di Via Torrione, volto a sostenere il mondo imprenditoriale attraverso l’utilizzo dei nuovi istituti previsti dal nostro ordinamento, lo sportello può rappresentare un punto di partenza per risolvere le controversie in maniera più celere, senza ricorrere alle aule di giustizia, aprendo così nuove occasioni di business.

Questa opportunità per le aziende reggine nasce dal protocollo d’intesa stipulato tra Confindustria Reggio Calabria e Ismed Group, organismo di mediazione accreditato al Ministero della Giustizia, con la partnership istituzionale del dipartimento Digies dell’Università Mediterranea.

Nell’ambito del rapporto di collaborazione avviato da qualche settimana, che sarà presentato a breve nel corso di un evento pubblico, sono stati prefissati diversi obiettivi. Tra questi, oltre all’apertura dello sportello informativo e di prima consulenza gratuita, vi sono l’attività di promozione e valorizzazione della figura del mediatore, dell’arbitro, del consulente d’impresa e dell’europrogettista; azioni di consulenza, formazione e progettazione; uno studio del contenzioso delle imprese mediante stage in azienda degli studenti del DiGiES; la diffusione dei risultati della ricerca, mediante seminari e pubblicazioni in ambito accademico; la creazione di una newsletter di aggiornamento e informazione con le novità in materia di alternative dispute resolution.

L’accordo, che ha già destato interesse e attenzione da parte delle imprese associate, è stato sottoscritto dal presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio; dal direttore del dipartimento Digies dell’ateneo reggino, Massimiliano Ferrara, e dall’amministratore di Ismed Group, Francesca Chirico.

Alla firma erano presenti il direttore della Territoriale reggina di Unindustria Calabria, Francesca Cozzupoli, e gli avvocati Enzo De Stefano e Saveria Cusumano, respnsabili dello sportello per l’arbitrato. De Stefano, in particolare, è un professionista che vanta una lunghissima esperienza in importanti gruppi industriali reggini, mentre Cusumano è docente a contratto di diritto processuale civile e adr presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Mediterranea.

“Sono molto soddisfatto dell’avvio di questo progetto – ha commentato il presidente Vecchio – perché rappresenta un servizio fondamentale a beneficio delle aziende, specie in questa difficile fase legata al perdurare dell’emergenza Covid-19. Oggi più che mai per un imprenditore il fattore tempo è decisivo per la tutela e per lo sviluppo dell’azienda; poter usufruire di una prima consulenza, senza costi, da parte di professionisti affermati, sotto l’egida del Digies e con la ‘regia’ di Ismed, significa essere davvero a supporto di chi, tutti i giorni, rischia e deve fare i conti con un sistema di regole ipertrofico e inefficiente. Prevenire il contenzioso e progettare nuovi investimenti – conclude l’ingegnere Vecchio – significa liberare le energie sane dell’impresa reggina per costruire sviluppo e occupazione”.