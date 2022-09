Il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il decreto di approvazione del progetto definitivo

relativo alla costruzione e all’esercizio della risoluzione dell’interferenza del costruendo ospedale della

Piana con sede a Palmi.

Si chiude un procedimento avviato nel lontano 2020 che siamo riusciti a portare a termine con grande

determinazione e impegno, nonostante i ritardi del passato che continuano a pesare come un macigno.

Ringrazio il Presidente Occhiuto e tutta la Giunta per quanto stanno facendo per la nostra sanità, tutti i

tecnici regionali costantemente impegnati sul tema, i Responsabili Ministeriali e di Terna S.p.A. con i

quali abbiamo costantemente collaborato.

Da tempo siamo già proiettati ai successivi adempimenti che porteranno alla rimozione degli

elettrodotti.

Già a luglio ho incontrato a Napoli i rappresentanti ed i tecnici di Terna con i quali abbiamo discusso di

progettazione esecutiva e strategie che possano consentire un’ulteriore accelerazione.

Sono convinto che ce la faremo anche questa volta.

Abbiamo il dovere di raggiungere l’obiettivo della realizzazione dell’ospedale nel più breve tempo

possibile e fornire risposte alla nostra terra.

Testa bassa e lavorare.

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani