Finalmente ci siamo, il 17.04.2023 verranno consegnati i lavori per la rimozione degli elettrodotti presenti sul sito dove sorgerà il Nuovo Ospedale della Piana con sede a Palmi.

Un procedimento infinito, partito nel 2017 e che al nostro insediamento era letteralmente bloccato presso il Ministero della Transizione Ecologica.

Sul punto, non dobbiamo e non possiamo dimenticare ciò che è successo nel recente passato, per non inciampare nelle stesse problematiche che altri hanno creato e che stiamo risolvendo uno ad uno.

Dalle questioni di natura ambientale e, quindi, ai ritardi progettuali e, per l’appunto, al procedimento di risoluzione delle interferenze.

Ad esempio, proprio con riferimento agli elettrodotti, già nel lontano 27.07.2017 la Regione Calabria acquisiva la prima stesura dello Studio di Fattibilità trasmesso da TERNA RETE ITALIA S.p.A., per la “Risoluzione dell’interferenza”.

Da quel momento abbiamo atteso ben tre anni per la stipula della convenzione tra Regione Calabria e Rete Srl avvenuta soltanto nell’ottobre del 2020 e altri mesi per l’avvio del procedimento autorizzativo ministeriale.

Tempi estenuanti, adempimenti infiniti, rabbia crescente da parte di tutti noi.

Questa è la situazione appesantita che abbiamo ereditato sugli elettrodotti e che, per fortuna, oramai costituisce un lontano ricordo.

Non ci siamo abbattuti e ci siamo rimboccati le maniche, con la consapevolezza dell’importanza dell’opera e della disastrosa situazione in ambito sanitario della Calabria e, più nello specifico, della Piana di Gioia Tauro.

Siamo ripartiti da zero e con determinazione e la presenza costante e incisiva del nostro Presidente Roberto Occhiuto, una guida saggia e competente cui rivolgo i miei ringraziamenti, abbiamo condotto la nave in porto.

Dalle indagini progettuali sul sito, alla celere risoluzione di pratiche burocratiche, ai contatti costanti con gli Enti coinvolti, ci siamo occupati quotidianamente di tutto questo.

Adesso finalmente i lavori.

Questo non significa che abbasseremo la guardia, ma rilanceremo il nostro impegno con una presenza assillante e continuando a dialogare con tutti gli Enti che devono ancora espletare adempimenti e il Concessionario.

Tutti insieme, adesso, dobbiamo guardare avanti con fiducia e sono convinto che ce la faremo.

D’ altronde stiamo dimostrando che il lavoro e l’impegno conducono a risultati importanti

Continuiamo a batterci uniti e compatti, con la stessa voglia di rivalsa che ci sta caratterizzando.

Avanti con il lavoro, non deluderò e non deluderemo più i Calabresi!

AvantiCalabria!

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani