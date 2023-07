Apprendo con grande soddisfazione della risoluzione dell’annosa problematica che, negli anni, ha gravemente penalizzato l’aeroporto di Reggio Calabria.

Una svolta che i cittadini calabresi, i reggini, ma anche i siciliani ed i tanti viaggiatori, attendevano da anni.

Infatti, sono state eliminate le limitazioni alla pista 15, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33.

Ma non solo.

È stata avviata la discussione sul progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, allo scopo di ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello stretto.

Insomma, un deciso cambio di marcia per lo scalo reggino che si attendeva da troppo tempo.

Ciò è stato reso possibile grazie all’azione perentoria della Senatrice Tilde Minasi e del Ministro delle Infrastrutture Salvini in stretta sinergia con il nostro Presidente Roberto Occhiuto, da tempo attento alla vicenda.

Reggio Calabria merita un aeroporto degno di questo nome, che possa andare incontro alle esigenze dei reggini, garantire sviluppo al turismo locale e sostegno agli scambi commerciali.

Per il rilancio del nostro territorio è di vitale importanza poter godere di infrastrutture come l’aeroporto dello stretto.

Ora mi auguro che gli Enti locali preposti facciano la loro parte con spirito collaborativo e senza banali strumentalizzazioni che nuocerebbero solo ai cittadini.

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani