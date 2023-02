Mattarella visita Missione Biagio Conte, “Sua opera straordinaria”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina, a Palermo, nella sede della Missione Speranza e Carità, fondata da Fratel Biagio Conte a Palermo. La visita del capo dello Stato, si legge in una nota, “per rendergli omaggio nella chiesa ove è sepolto e per esprimere solidarietà e sostegno alla Missione nell’impegno di continuarne la straordinaria e preziosa opera”, come si legge in una nota del Quirinale.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).